Министр просвещения раскрыл формат школьных выпускных в России

Проведение очных выпускных вечеров в школах России будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как ранее последние звонки, в очном режиме», — цитирует РИА «Новости» Кравцова. Он отметил, что окончательное решение будет приниматься на уровне регионов.
Ранее сообщалось, что власти отменили общегородской выпускной в московском «Парке Горького» в связи с эпидемиологической обстановкой в городе, передает RT. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали по всей России. Москва и Санкт-Петербург уже ввели новые ограничения из-за новой вспышки инфекции.
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