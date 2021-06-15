Министр просвещения раскрыл формат школьных выпускных в России

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Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн Последнего звонка. Челябинск, телевизор, последний звонок, дисплей, монитор, выпускной онлайн
Сергей Кравцов сообщил, что решение о формате проведения выпускных будет приниматься на уровне регионов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Проведение очных выпускных вечеров в школах России будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как ранее последние звонки, в очном режиме», — цитирует РИА «Новости» Кравцова. Он отметил, что окончательное решение будет приниматься на уровне регионов.

Ранее сообщалось, что власти отменили общегородской выпускной в московском «Парке Горького» в связи с эпидемиологической обстановкой в городе, передает RT. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали по всей России. Москва и Санкт-Петербург уже ввели новые ограничения из-за новой вспышки инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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