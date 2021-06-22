Медведев увидел иностранные войска у границ России

Дмитрий Медведев заявил об иностранных войсках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рядом с границами России увеличивается количество иностранных войск. Об этом сообщает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Рядом с границами РФ увеличивается иностранное военное присутствие, это недопустимо и создает прямые угрозы нацбезопасности», — сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике. Он отметил, что из-за этого может обостриться ситуация в Арктике.

По его словам, некоторые страны пытаются ограничить работу России в Арктике. Медведев отметил, что страны борются за контроль стратегические коммуникаций и доступ к природным ресурсам. «Не секрет, что целый ряд стран не оставляет попыток значительно ограничить нашу деятельность в Арктике, постоянно возникают какие-то претензии», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на учения НАТО и США возле границ России. По его словам, военные на рутинной основе проводят маневры рядом с границами РФ. Об этом сообщает Nation News.