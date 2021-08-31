Министр обороны Казахстана ушел в отставку

Президент Казахстана одобрил решение об отставке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев ушел в отставку после ЧП на складе боеприпасов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — написал Берик Уали в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Ранее министр обороны сообщил, что хочет покинуть пост. Причиной стал взрыв на складе боеприпасов в Жамбылской области. Ермекбаев рассказал, что принял такое решение сразу после того, как услышал о происшествии. В результате взрыва пострадали не менее 100 человек, сообщает телеканал 360. Умерли не меньше 15, сообщает Vse.42.ru.