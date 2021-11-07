Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу призвал россиян вакцинироваться Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в российской армии минимальна. Такой информацией поделился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Летальность в 45 раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин», которая проходит на телеканале «Россия 1».

По словам Шойгу, это связано со строгой и ответственной работой военнослужащих. Он также отметил, что в армии нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что здоровье военнослужащих на контроле, и призвал вакцинироваться от коронавируса.

«Когда уходят на дежурство корабли дальней морской зоны, и если там появляется инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто страну будет защищать?» — дополнил он свою речь.

Министр обороны России также прокомментировал нахождение двух кораблей Военно-морского флота США в Черном море. Это командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, отмечает «Царьград». По словам Шойгу, российские военные следят за американской техникой и не должны допускать провокаций со стороны последних, уточняет деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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