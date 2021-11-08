Эпидемиолог предложил помечать антипрививочников, как иноагентов

Антипрививочникам предлагают выдавать соответствующую наклейку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России предложили маркировать врачей-антипрививочников так же, как это делают с иностранными агентами. Такое предложение вынес доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.

«Съезд инфекционистов России выносит постановление о том, что каждый человек — иностранные агенты же есть, правильно? — получает карточку „собака лает, ветер носит“. Врачи решают этот вопрос. Маркировать их должны специалисты. Если мы вводим понятие „собака лает, ветер носит“, то эти люди будут знать, что им, как иностранным агентам, дают соответствующую наклейку», — сообщил Михаил Фаворов в беседе с «Эхо Москвы».

Ранее в Роскомнадзоре поручили территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Особое внимание было поручено обращать на врачей, выступающих против вакцинации. Срок наказания для них может составлять до пяти лет.