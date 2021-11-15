Основателя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве

На барабанщика «Ногу свело!» напали, когда он гулял по центру Москвы с женой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Москвы неизвестный выстрелил из газового пистолета в основателя рок-группы «Ногу свело!» Антона Якомульского. Медики диагностировали у барабанщика химический ожог глаза.

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл», — цитирует Антона Якомульского telegram-канал 112.

Полиция проводит проверку по факту нападения на музыканта. Врачи установили, что из-за выстрела Якомульский получил химический ожог глаза.

Барабанщик стоял у истоков рок-группы «Ногу свело!» вместе с ее солистом, Максимом Покровским. Якомульский покинул коллектив в 2007 году. Перед этим, в 2006 году, он основал собственную группу «Муха». Он был барабанщиком, саун-продюсером коллектива и основным автором музыки. Проект «Муха» закрыли в 2016 году.