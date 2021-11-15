Основателя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль
На барабанщика «Ногу свело!» напали, когда он гулял по центру Москвы с женой Фото:

В центре Москвы неизвестный выстрелил из газового пистолета в основателя рок-группы «Ногу свело!» Антона Якомульского. Медики диагностировали у барабанщика химический ожог глаза.

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл», — цитирует Антона Якомульского telegram-канал 112.

Полиция проводит проверку по факту нападения на музыканта. Врачи установили, что из-за выстрела Якомульский получил химический ожог глаза.

Барабанщик стоял у истоков рок-группы «Ногу свело!» вместе с ее солистом, Максимом Покровским. Якомульский покинул коллектив в 2007 году. Перед этим, в 2006 году, он основал собственную группу «Муха». Он был барабанщиком, саун-продюсером коллектива и основным автором музыки. Проект «Муха» закрыли в 2016 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...