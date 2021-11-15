«Ъ»: бизнес не в состоянии реализовать большие планы властей РФ

В России остались только шесть крупных строительных компаний, реализующих госзаказы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

России не хватит мощностей для строительства инфраструктурных объектов после 2025 года. К такому выводу пришли аналитики InfraOne Research и Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). Так, только в 2020 году с рынка ушли 83,4 тысячи строительный организаций.

«По итогам 2020 года в РФ осталось всего шесть крупных организаций с выручкой более 100 млрд рублей в год. Этого недостаточно для запуска в стране крупных инфраструктурных проектов, не говоря уже о конкуренции [российской стройиндустрии] на глобальном рынке», — приводит слова руководителя InfraOne Research Александры Галактионовой « Коммерсант ».

По данным аналитиков, рентабельность госзаказов остается низкой. В 2020 году совокупная часть прибыли 170 крупных генподрядчиков и субподрядчиков составила всего 1% от выручки — 42,1 миллиарда рублей из 4,14 триллионов рублей. На эти деньги должна была проводиться модернизация строительных мощностей. При этом долговая нагрузка составила 4,5 триллиона рублей, уточняют InfraOne Research и НАИК.

Еще одна проблема для генподрядных организаций — отсутствие понимания, что конкретно запланировали госзаказчики. По словам Галактионовой, в 2020—2021 годах власти перестали открыто публиковать паспорта нацпроектов.

На данный момент в списке крупных генподрядчиков остались только строительные компании «Газпрома», «Росатома», «РЖД Строй», а также входящий в состав «Сибура» НИПИГАЗ, «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга, СП ВЭБ.РФ и «Мосинжпроект», 100% акций которого принадлежат мэрии Москвы. Всего шесть компаний против 160 в Китае и 12 в США, уточнила Галактионова.

При этом российские власти до 2030 года планируют направить на развитие инфраструктуры в рамках нацпроектов 25,7 триллиона рублей. В частности, только на автодороги будет выделено 2 триллиона рублей, уточнил аналитик Центра экономического планирования Газмпромбанка Михаил Ведищев.

Параллельно власти РФ анонсировали масштабную программу «Агрессивное развитие инфраструктуры», в рамках которой планируется развитие агломераций, создание «городов-турпродуктов» и строительство высокоскоростных магистралей. До 2030 года на ее реализацию направят 22 триллиона рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым необоснованное завышение цен при строительстве дорог. Такое заявление глава государства сделал на встрече с руководителем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Путин призвал сделать все, чтобы минимизировать эти расходы, несмотря на рост мировой инфляции.