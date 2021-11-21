Политтехнолог: экс-соратник Путина готов расширить территорию РФ

Политтехнолог считает, что Сурков хочет возглавить проект по расширению РФ Фото: Александр Мамаев

Бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков хочет возглавить проект по расширению России. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.

Ранее на сайте «Актуальные комментарии» была опубликована статья Суркова о расстановке сил в мире. В ней, в частности, экс-помощник президента заявляет, что Россию ждет расширение в связи с «социальной энтропией». «Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные предел. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», — уверен Сурков.

Белковского считает, что в этой статье Сурков недвусмысленно сообщает о том, что хочет заняться управлением конфликтами на границах России. По его словам, экс-помощник президента уверен, что в России «обалденно хорошая политическая система», и в этом, в частности, есть и его заслуга. Однако несмотря на незыблемость власти, в России много негативных и протестных энергий, которые нужно направить во вне страны, в первую очередь, на запредельные государства, которые надо дестабилизировать и присоединить к РФ дополнительной территорией, как это было с Украиной.

«Вот так и предлагает действовать Владислав Юрьевич, при этом он ясно дает понять, что есть человек, который в состоянии возглавить этот мегапроект расширения России за счет российских же недовольных — это он сам. Здесь его уникальный опыт работы с отдельными районами ДНР и ЛНР может и должен быть учтен и востребован», — заключил Белковский в разговоре с телеканалом «Дождь» (признан в России иностранным агентом).