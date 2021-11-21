21 ноября 2021

Политтехнолог: экс-соратник Путина готов расширить территорию РФ

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Владислав Сурков, сурков владислав, днк, комаров андрей
Политтехнолог считает, что Сурков хочет возглавить проект по расширению РФ Фото:

Бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков хочет возглавить проект по расширению России. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.

Ранее на сайте «Актуальные комментарии» была опубликована статья Суркова о расстановке сил в мире. В ней, в частности, экс-помощник президента заявляет, что Россию ждет расширение в связи с «социальной энтропией». «Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные предел. Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», — уверен Сурков.

Белковского считает, что в этой статье Сурков недвусмысленно сообщает о том, что хочет заняться управлением конфликтами на границах России. По его словам, экс-помощник президента уверен, что в России «обалденно хорошая политическая система», и в этом, в частности, есть и его заслуга. Однако несмотря на незыблемость власти, в России много негативных и протестных энергий, которые нужно направить во вне страны, в первую очередь, на запредельные государства, которые надо дестабилизировать и присоединить к РФ дополнительной территорией, как это было с Украиной.

«Вот так и предлагает действовать Владислав Юрьевич, при этом он ясно дает понять, что есть человек, который в состоянии возглавить этот мегапроект расширения России за счет российских же недовольных — это он сам. Здесь его уникальный опыт работы с отдельными районами ДНР и ЛНР может и должен быть учтен и востребован», — заключил Белковский в разговоре с телеканалом «Дождь» (признан в России иностранным агентом).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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