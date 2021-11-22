22 ноября 2021

Финансист объяснил значение рекордных золотовалютных резервов РФ

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки, мерные золотые слитки
При необходимости государство сможет закрыть все долги страны с помощью резервов, объяснил Алексей Кричевский Фото:

Большие золотовалютные резервы для России являются залогом стабильности экономики государства. Об этом заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Оно работает именно таким образом, и иметь большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке — это фактически может считаться залогом стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи», — цитирует Алексея Кричевского агентство «Прайм». Он добавил, что страна особо не нуждается в таких объемах золота в запасах, но есть бюджетное правило.

По его мнению, невозможно спрогнозировать до какого объема планируется копить резервы. «[Золотовалютный резерв] — это возможность одним моментом закрыть все долги страны, то есть фактически это подушка, которая может полностью покрыть все обязательства, если вдруг возникнет такая необходимость», — подчеркнул Кричевский.

Ранее сообщалось, что глава партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал повысить пенсии в России и напомнил об огромных золотовалютных резервах. Также Зюганов пообещал спросить у президента РФ Владимира Путина, почему власти не используют резервы для повышения уровня жизни в стране. Аудитор Счетной палаты РФ рассказал о главной макроэкономической проблеме России, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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