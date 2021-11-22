Финансист объяснил значение рекордных золотовалютных резервов РФ

При необходимости государство сможет закрыть все долги страны с помощью резервов, объяснил Алексей Кричевский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большие золотовалютные резервы для России являются залогом стабильности экономики государства. Об этом заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Оно работает именно таким образом, и иметь большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке — это фактически может считаться залогом стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи», — цитирует Алексея Кричевского агентство «Прайм». Он добавил, что страна особо не нуждается в таких объемах золота в запасах, но есть бюджетное правило.

По его мнению, невозможно спрогнозировать до какого объема планируется копить резервы. «[Золотовалютный резерв] — это возможность одним моментом закрыть все долги страны, то есть фактически это подушка, которая может полностью покрыть все обязательства, если вдруг возникнет такая необходимость», — подчеркнул Кричевский.

Ранее сообщалось, что глава партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал повысить пенсии в России и напомнил об огромных золотовалютных резервах. Также Зюганов пообещал спросить у президента РФ Владимира Путина, почему власти не используют резервы для повышения уровня жизни в стране. Аудитор Счетной палаты РФ рассказал о главной макроэкономической проблеме России, передает телеканал 360.