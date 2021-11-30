Победители кремлевского проекта стали миллионерами

Финалисты Всероссийского конкурса «Твой Ход» сделали предложение руки и сердца своим возлюбленным пресс-служба конкурса «Твой ход».

В Сочи подвели итоги Всероссийского конкурса «Твой Ход», финалистами которого стали 200 студентов со всей России. Участники выиграли по 1 млн рублей, которые можно вложить в образование, бизнес или покупку квартиры. Церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус».

«Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, или на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во время торжественной церемонии два финалиста конкурса Владислав Запылихин и Вячеслав Григорьев сделали предложение выйти замуж своим девушкам. «На мгновенье мир остановился. Я увидела Влада, его глаза, кольцо, цветы. Это сказка, которая ожила на „Твоем ходе“! Я очень рада, что мы можем начать новый этап нашей жизни и, конечно, у нас все получится», — рассказала одна из студенток.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов со всей страны.

пресс-служба конкурса «Твой Ход»

пресс-служба конкурса «Твой Ход»