Эксперты по технологиям: COVID ускорил цифровизацию в России

08 декабря 2021 в 21:16 Размер текста - 17 +

В Москве 7 декабря прошла церемония награждения «Премии Рунет 2021» Фото: Алексей Андронов © URA.RU Пандемия COVID-19 подтолкнула Россию к переходу на цифровые технологии. Это коснулось практически всех отраслей. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Торжественная церемония награждения «Премии Рунета 2021» состоялась 7 декабря в Москве на площадке кинотеатра «Художественный». Больше всего наград получили общефедеральные цифровые проекты, реализованные на базе волонтерских инициатив, а также поддержанных государством. «После пандемии особенно заметно, что наша жизнь практически полностью стала цифровизированной, очень многие действия перешли из обычной жизни в цифровую среду. „Премия Рунет“ показывает цифровизацию разного рода отраслей. Некоторые, кто присутствовал на церемонии, даже не знали о существовании многих проектов и в этом плане важно показывать, насколько развита на сегодняшний день эта сфера, важно выделять социально-значимые проекты и проекты, которые вносят вклад в отношении государства, государства и общества и просто общества», — рассказал Александр Журавлев. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн URA.RU подчеркнул, что Россия очень быстро перешла к цифровым технологиям. «Интернет в нашей стране начался как эксперимент энтузиастов в нескольких научных центрах и никто тогда не предполагал, что за короткий по историческим масштабам срок интернет станет силой, радикально меняющей нашу жизнь. И я рад, что сегодня в России представители власти всецело понимают роль цифровых технологий в развитии современного общества, экономики, госуправления. Избирателям больше не нужно направлять официальные обращения, если можно написать сообщение в привычных для них соцсетях», — добавил он. Лауреатом «Премии Рунет 2021» стала организация «Диалог», которая создала платформу для онлайн-коммуникаций граждан с местной властью и контроля за негативными отзывами жителей в соцсетях. А также три проекта Института развития интернета: «Эмпатия Манучи», «История российского стриминга» и «Oh my град». В специальной номинации #счастьеесть победила компания «Сад памяти». Организация реализует при поддержке Минприроды и Минпросвещения проект по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия COVID-19 подтолкнула Россию к переходу на цифровые технологии. Это коснулось практически всех отраслей. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Торжественная церемония награждения «Премии Рунета 2021» состоялась 7 декабря в Москве на площадке кинотеатра «Художественный». Больше всего наград получили общефедеральные цифровые проекты, реализованные на базе волонтерских инициатив, а также поддержанных государством. «После пандемии особенно заметно, что наша жизнь практически полностью стала цифровизированной, очень многие действия перешли из обычной жизни в цифровую среду. „Премия Рунет“ показывает цифровизацию разного рода отраслей. Некоторые, кто присутствовал на церемонии, даже не знали о существовании многих проектов и в этом плане важно показывать, насколько развита на сегодняшний день эта сфера, важно выделять социально-значимые проекты и проекты, которые вносят вклад в отношении государства, государства и общества и просто общества», — рассказал Александр Журавлев. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн URA.RU подчеркнул, что Россия очень быстро перешла к цифровым технологиям. «Интернет в нашей стране начался как эксперимент энтузиастов в нескольких научных центрах и никто тогда не предполагал, что за короткий по историческим масштабам срок интернет станет силой, радикально меняющей нашу жизнь. И я рад, что сегодня в России представители власти всецело понимают роль цифровых технологий в развитии современного общества, экономики, госуправления. Избирателям больше не нужно направлять официальные обращения, если можно написать сообщение в привычных для них соцсетях», — добавил он. Лауреатом «Премии Рунет 2021» стала организация «Диалог», которая создала платформу для онлайн-коммуникаций граждан с местной властью и контроля за негативными отзывами жителей в соцсетях. А также три проекта Института развития интернета: «Эмпатия Манучи», «История российского стриминга» и «Oh my град». В специальной номинации #счастьеесть победила компания «Сад памяти». Организация реализует при поддержке Минприроды и Минпросвещения проект по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.