В Киеве боятся торгов между РФ и США о вступлении Украины в НАТО

США и Россия вновь устроят торги по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом в своей статье для издания «Главред» написал украинский политолог Александр Кочетков.
«Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — пишет Кочетков по поводу возможных переговоров Вашингтона и Москвы насчет вступления Украины в Североатлантический альянс.
Украинский политолог отметил, что у России нет желания нападать на Украину. Он сказал, что напротив, страна старается мирно урегулировать отношения с киевскими властями.
Представители НАТО сообщили о том, что не намерены уступать России насчет права Киева присоединиться к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они по-прежнему будут считать, что страна не имеет права вето в деле, касающегося их и Украины.
США и Россия вновь устроят торги по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом в своей статье для издания «Главред» написал украинский политолог Александр Кочетков. «Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — пишет Кочетков по поводу возможных переговоров Вашингтона и Москвы насчет вступления Украины в Североатлантический альянс. Украинский политолог отметил, что у России нет желания нападать на Украину. Он сказал, что напротив, страна старается мирно урегулировать отношения с киевскими властями. Представители НАТО сообщили о том, что не намерены уступать России насчет права Киева присоединиться к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они по-прежнему будут считать, что страна не имеет права вето в деле, касающегося их и Украины.