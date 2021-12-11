11 декабря 2021

В Киеве боятся торгов между РФ и США о вступлении Украины в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos., нато, флаг нато, nato, североатлантический альянс
На Украине выразили обеспокоенность будущих переговоров между РФ и США Фото:

США и Россия вновь устроят торги по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом в своей статье для издания «Главред» написал украинский политолог Александр Кочетков.

«Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — пишет Кочетков по поводу возможных переговоров Вашингтона и Москвы насчет вступления Украины в Североатлантический альянс.

Украинский политолог отметил, что у России нет желания нападать на Украину. Он сказал, что напротив, страна старается мирно урегулировать отношения с киевскими властями.

Представители НАТО сообщили о том, что не намерены уступать России насчет права Киева присоединиться к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они по-прежнему будут считать, что страна не имеет права вето в деле, касающегося их и Украины.

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США и Россия вновь устроят торги по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом в своей статье для издания «Главред» написал украинский политолог Александр Кочетков. «Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — пишет Кочетков по поводу возможных переговоров Вашингтона и Москвы насчет вступления Украины в Североатлантический альянс. Украинский политолог отметил, что у России нет желания нападать на Украину. Он сказал, что напротив, страна старается мирно урегулировать отношения с киевскими властями. Представители НАТО сообщили о том, что не намерены уступать России насчет права Киева присоединиться к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они по-прежнему будут считать, что страна не имеет права вето в деле, касающегося их и Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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