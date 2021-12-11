В Киеве боятся торгов между РФ и США о вступлении Украины в НАТО

12 декабря 2021 в 06:01 Размер текста - 17 +

На Украине выразили обеспокоенность будущих переговоров между РФ и США Фото: fckncg/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com © URA.RU США и Россия вновь устроят торги по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом в своей статье для издания «Главред» написал украинский политолог Александр Кочетков. «Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — пишет Кочетков по поводу возможных переговоров Вашингтона и Москвы насчет вступления Украины в Североатлантический альянс. Украинский политолог отметил, что у России нет желания нападать на Украину. Он сказал, что напротив, страна старается мирно урегулировать отношения с киевскими властями. Представители НАТО сообщили о том, что не намерены уступать России насчет права Киева присоединиться к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они по-прежнему будут считать, что страна не имеет права вето в деле, касающегося их и Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Россия вновь устроят торги по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом в своей статье для издания «Главред» написал украинский политолог Александр Кочетков. «Если вам предлагают что-то заведомо неприемлемое, ну, например, продать близкого родственника в сексуальное рабство, вы же не станете торговаться, а просто пошлете предлагающего. А в отношении Украины намечается торг», — пишет Кочетков по поводу возможных переговоров Вашингтона и Москвы насчет вступления Украины в Североатлантический альянс. Украинский политолог отметил, что у России нет желания нападать на Украину. Он сказал, что напротив, страна старается мирно урегулировать отношения с киевскими властями. Представители НАТО сообщили о том, что не намерены уступать России насчет права Киева присоединиться к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они по-прежнему будут считать, что страна не имеет права вето в деле, касающегося их и Украины.