Минтруд предложил способ повышения безопасности работы в шахте

14 декабря 2021 в 02:11 Размер текста - 17 +

По словам Александра Новака, нужно улучшить систему оплаты труда шахтеров, чтобы они не пренебрегали безопасностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минтруд РФ подготовил предложения по зарплатам шахтеров, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика», сообщает пресс-служба правительства РФ. «Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива „70 на 30“ в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности», — сказал Александр Новак. Он отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже давал такое поручение. Также Новак обратил внимание на то, что необходимо поручить Минпромторгу проверить качество шахтерских самоспасателей, которые применяются в чрезвычайных ситуациях. Ранее сообщалось, что 25 ноября произошел пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Погиб 51 человек, еще 99 пострадали, пишет RT. 13 декабря горноспасатели достали из шахты последнее тело погибшего работника. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтруд РФ подготовил предложения по зарплатам шахтеров, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения безопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика», сообщает пресс-служба правительства РФ. «Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива „70 на 30“ в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности», — сказал Александр Новак. Он отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже давал такое поручение. Также Новак обратил внимание на то, что необходимо поручить Минпромторгу проверить качество шахтерских самоспасателей, которые применяются в чрезвычайных ситуациях. Ранее сообщалось, что 25 ноября произошел пожар на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Погиб 51 человек, еще 99 пострадали, пишет RT. 13 декабря горноспасатели достали из шахты последнее тело погибшего работника.