Ученые в шаге от создания стопроцентной вакцины от COVID

15 декабря 2021 в 03:32 Размер текста - 17 +

Австралийские ученые разрабатывают препарат, который защитит от COVID на 100 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ближайшем будущем в мире может появиться стопроцентная вакцина от коронавируса на основе прививки от туберкулеза (БЦЖ). В ходе экспериментов у подопытных мышей иммунитет появился уже после первой инъекции. Об этом рассказала группа австралийских ученых из Сиднейского университета. «Мы использовали иммуностимулирующие свойства бациллы Кальмета-Герена, существующей вакцины от туберкулеза, чтобы вызвать сильнодействующий специфический иммунитет к SARS-CoV-2», — рассказали ученые, о чем написано в статье в журнале NPJ Vaccines. Разработчики из Австралии скомбинировали палочковидную бактерию с тримерной формой спайкового антигена коронавируса. Ученые усилили формулу при помощи солей некоторых металлов. Препарат, который они назвали BCG: CoVac, показал высокие защитные свойства против COVID-19 в ходе испытаний на мышах. В результате экспериментов ни одна мышь не заболела. Кроме того, в дыхательных путях зверьков и в их легких не было следов возбудителя коронавирусной инфекции. Количество антител у мышей оказалось выше, чем у людей, перенесших инфекцию. По словам российских экспертов, пока рано говорить о практическом применении БЦЖ-вакцины, поскольку организмы человека и мыши имеют существенные различия. Член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в разговоре с URA.RU сообщил, что заявления о том, что COVID почти безвреден и ничуть не опаснее гриппа являются главным мифом в этом году. По его словам, от гриппа никогда не умирал такое количество людей, как он коронавируса, по крайней мере, за последние 50 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшем будущем в мире может появиться стопроцентная вакцина от коронавируса на основе прививки от туберкулеза (БЦЖ). В ходе экспериментов у подопытных мышей иммунитет появился уже после первой инъекции. Об этом рассказала группа австралийских ученых из Сиднейского университета. «Мы использовали иммуностимулирующие свойства бациллы Кальмета-Герена, существующей вакцины от туберкулеза, чтобы вызвать сильнодействующий специфический иммунитет к SARS-CoV-2», — рассказали ученые, о чем написано в статье в журнале NPJ Vaccines. Разработчики из Австралии скомбинировали палочковидную бактерию с тримерной формой спайкового антигена коронавируса. Ученые усилили формулу при помощи солей некоторых металлов. Препарат, который они назвали BCG: CoVac, показал высокие защитные свойства против COVID-19 в ходе испытаний на мышах. В результате экспериментов ни одна мышь не заболела. Кроме того, в дыхательных путях зверьков и в их легких не было следов возбудителя коронавирусной инфекции. Количество антител у мышей оказалось выше, чем у людей, перенесших инфекцию. По словам российских экспертов, пока рано говорить о практическом применении БЦЖ-вакцины, поскольку организмы человека и мыши имеют существенные различия. Член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в разговоре с URA.RU сообщил, что заявления о том, что COVID почти безвреден и ничуть не опаснее гриппа являются главным мифом в этом году. По его словам, от гриппа никогда не умирал такое количество людей, как он коронавируса, по крайней мере, за последние 50 лет.