Врач назвал факторы, снижающие иммунитет от COVID-19

25 декабря 2021 в 04:54 Размер текста - 17 +

Из-за хронического стресса, недостатка сна и курения возрастает риск заражения COVID-19. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. «Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм», — приводит слова Алексея Хухрева радио Sputnik. По его словам, неправильное пищевое поведение и его последствия также повышают вероятность заболевания коронавирусом. «Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями», — отметил терапевт. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о пользе алкоголя при заболевании коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». «Умеренное употребление алкоголя, один-два „дринка“ повышает очень многое — это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин. Переносить эти данные на инфекционные болезни тоже нельзя, но надо учитывать, что малые дозы алкоголя могут быть полезны при ряде заболеваний», — рассказал он. Ранее сообщалось, что японские ученые заявили о снижении количества антител из-за курения. Врач-пульмонолог рассказал о болезни курильщиков, при которой крайне опасно болеть COVID-19. В Роспотребнадзоре сообщили о более тяжелом течении коронавируса у курящих людей, пишет RT.