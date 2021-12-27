Часть россиян получат двойную зарплату за новогодние праздники

28 декабря 2021 в 05:47 Размер текста - 17 +

Юристы напомнили россиянам о двойных зарплатах за работу в новогодние каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многие сотрудники организаций смогут хорошо заработать в период новогодних каникул. Об этом напомнили российские юристы. «В срок до 30 декабря 2021 года сотрудникам этих организаций установят перечисление специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни. Речь идет о периоде с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно», — сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, передает Life . Согласно Трудовому кодексу (статья 153 ТК РФ), за работу в выходной или праздник сотруднику положен оклад в двойном размере. Юрист Оксана Красовская добавила, что у работника есть право выбора: либо он получает зарплату не менее чем в двойном размере, либо берет отгул. Сообщается, что при сдельной работе сотруднику выплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам. Тем, кто трудится по дневным и часовым расценкам, — зарплата должна быть в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. Тем, кто получает оклад, должны выплатить в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада. По обычному тарифу оплата положена только в том случае, если работа проводилась в выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего времени. Однако, если это было за ее пределами, человек в праве получить не менее двойной или часовой ставки. В 2022 году треть компаний России намерены повысить зарплаты на 11%. Об этом сообщили в оперативной социально-экономической аналитике Центра стратегических разработок (ЦСР). Также аналитики сообщили, что в 2021 году зарплаты выросли в среднем на 8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Многие сотрудники организаций смогут хорошо заработать в период новогодних каникул. Об этом напомнили российские юристы. «В срок до 30 декабря 2021 года сотрудникам этих организаций установят перечисление специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни. Речь идет о периоде с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно», — сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, передает Life. Согласно Трудовому кодексу (статья 153 ТК РФ), за работу в выходной или праздник сотруднику положен оклад в двойном размере. Юрист Оксана Красовская добавила, что у работника есть право выбора: либо он получает зарплату не менее чем в двойном размере, либо берет отгул. Сообщается, что при сдельной работе сотруднику выплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам. Тем, кто трудится по дневным и часовым расценкам, — зарплата должна быть в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. Тем, кто получает оклад, должны выплатить в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада. По обычному тарифу оплата положена только в том случае, если работа проводилась в выходной или нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего времени. Однако, если это было за ее пределами, человек в праве получить не менее двойной или часовой ставки. В 2022 году треть компаний России намерены повысить зарплаты на 11%. Об этом сообщили в оперативной социально-экономической аналитике Центра стратегических разработок (ЦСР). Также аналитики сообщили, что в 2021 году зарплаты выросли в среднем на 8%.