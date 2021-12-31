«Модный приговор» объяснил пустые коробки в подарок больным детям

31 декабря 2021 в 19:53 Размер текста - 17 +

Дети с онкологическими заболеваниями получили от «Модного приговора» пустые коробки на Новый год Фото: Илья Московец © URA.RU Юные пациенты Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина получили пустые коробки вместо подарков на Новый год по ошибке. Об этом сообщил продюсер проекта «Модный приговор» и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий. «Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков 3 января. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — рассказал Кривицкий в разговоре с изданием «Подъем». Ранее волонтеры сообщили, что организаторы программы «Модный приговор» отправили в РОНЦ четыре мешка с пустыми коробками из-под подарков. По словам волонтеров, представить телепрограммы сама связалась с онкологическим центром и предложила вручить детям подарки, передает портал «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Юные пациенты Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина получили пустые коробки вместо подарков на Новый год по ошибке. Об этом сообщил продюсер проекта «Модный приговор» и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий. «Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков 3 января. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — рассказал Кривицкий в разговоре с изданием «Подъем». Ранее волонтеры сообщили, что организаторы программы «Модный приговор» отправили в РОНЦ четыре мешка с пустыми коробками из-под подарков. По словам волонтеров, представить телепрограммы сама связалась с онкологическим центром и предложила вручить детям подарки, передает портал «Дни.ру».