«Модный приговор» объяснил пустые коробки в подарок больным детям

Юные пациенты Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина получили пустые коробки вместо подарков на Новый год по ошибке. Об этом сообщил продюсер проекта «Модный приговор» и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий.
«Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков 3 января. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — рассказал Кривицкий в разговоре с изданием «Подъем».
Ранее волонтеры сообщили, что организаторы программы «Модный приговор» отправили в РОНЦ четыре мешка с пустыми коробками из-под подарков. По словам волонтеров, представить телепрограммы сама связалась с онкологическим центром и предложила вручить детям подарки, передает портал «Дни.ру».
Юные пациенты Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина получили пустые коробки вместо подарков на Новый год по ошибке. Об этом сообщил продюсер проекта «Модный приговор» и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий. «Прежде всего, мы очень расстроены произошедшим недоразумением. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков 3 января. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — рассказал Кривицкий в разговоре с изданием «Подъем». Ранее волонтеры сообщили, что организаторы программы «Модный приговор» отправили в РОНЦ четыре мешка с пустыми коробками из-под подарков. По словам волонтеров, представить телепрограммы сама связалась с онкологическим центром и предложила вручить детям подарки, передает портал «Дни.ру».