В Казахстане пожаловались на резкий рост цен на продукты

Жители Казахстана заявили, что выросли цены на продукты первой необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Алматы, Шымкенте и Мангистауской области (Казахстан) жители заявили о росте цен на продукты. По их словам, значительно подорожал хлеб.

«Элементарно хлеб, который мы покупали за 100 тенге, стал 120. Я говорю про продукты первой необходимости: картошка, морковь, молоко… В магазин пускали „порционно“, типа: подождите, сейчас выйдут люди, потом вы зайдете», — цитирует «Подъем» жителя Шымкента.

Еще один житель Казахстана сообщил, что какое-то время в магазинах не было хлеба. Если его привозили, то стоимость составляла вместо 80 тенге 300 тенге. По их словам, обстановка в стране нормализуется. Они отметили, что интернет и телефонная связь работают с перебоями.

В Казахстане после Нового года начались протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился к лидерам стран организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой об отправке миротворцев. Туда направили военных из России, Беларуси, Армении. 11 января Токаев сообщил, что войска ОДКБ уедут через два дня и их миссия завершилась, сообщает RT. В ходе беспорядков задержали около 10 тыс. протестующих, рассказали в пресс-службе МВД республики. По словам главы Казахстана, ущерб от митингов составил 2-3 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей».

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