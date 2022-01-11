ЕСПЧ обязал РФ выплатить 360 € тыс пострадавшим в Беслане

12 января 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Первое подобное решение ЕСПЧ выносил в 2017 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу 39 пострадавших от теракта в Беслане (Северная Осетия) в 2004 году. Суд присудил пострадавшим и их родственникам компенсацию в размере 360 € тыс. «Страсбургский суд 11 января вынес решение по жалобе 39 пострадавших от теракта в Беслане и их родственников. Суд пришел к выводу, что российские власти нарушили ст. 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека, которая обязывает государства планировать и контролировать операцию с применением смертоносной силы, чтобы свести к минимуму риск для жизни заложников, а также провести эффективное расследование случившегося», — передает « Коммерсантъ » постановление суда. Отмечается, что это не первое подобное решение. В 2017 году Страсбургский суд вынес решение о выплате 409 заявителям свыше 3 € млн. Тогда ЕСПЧ впервые признал Россию ответственной за ошибки в проведении спецоперации по освобождению заложников, а также за недостаточное расследование случившегося. Однако, как передает издание заявление пострадавших, за эти пять лет ничего не изменилось. Террористы захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Они три дня удерживали заложников. Большинство захваченных людей были освобождены в ходе штурма. Из числа заложников погибли 314 человек, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу 39 пострадавших от теракта в Беслане (Северная Осетия) в 2004 году. Суд присудил пострадавшим и их родственникам компенсацию в размере 360 € тыс. «Страсбургский суд 11 января вынес решение по жалобе 39 пострадавших от теракта в Беслане и их родственников. Суд пришел к выводу, что российские власти нарушили ст. 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека, которая обязывает государства планировать и контролировать операцию с применением смертоносной силы, чтобы свести к минимуму риск для жизни заложников, а также провести эффективное расследование случившегося», — передает «Коммерсантъ» постановление суда. Отмечается, что это не первое подобное решение. В 2017 году Страсбургский суд вынес решение о выплате 409 заявителям свыше 3 € млн. Тогда ЕСПЧ впервые признал Россию ответственной за ошибки в проведении спецоперации по освобождению заложников, а также за недостаточное расследование случившегося. Однако, как передает издание заявление пострадавших, за эти пять лет ничего не изменилось. Террористы захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. Они три дня удерживали заложников. Большинство захваченных людей были освобождены в ходе штурма. Из числа заложников погибли 314 человек, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.