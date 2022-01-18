В Кремле обозначили позицию Москвы в переговорах с США

Дмитрий Песков высказался по поводу переговоров с Европой и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Европа и США должны разбираться между собой по вопросам гарантий безопасности и расширения НАТО на восток, России принципиально получить ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ставили вопросы все-таки в первую очередь перед американцами. И проекты двух документов были переданы в Вашингтон. Также они были переданы в европейские столицы. Три трека переговоров прошли. Мы также знаем, что Евросоюз все больше говорит о необходимости развития собственного измерения политики обороны и безопасности — это давние разговоры. На этот счет делаются определенные шаги. Но здесь нужно, наверное, самим европейцам разбираться между собой и с американцами», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, для России важно получить ответ. Насколько Евросоюз хочет быть отдельным участником переговоров — не принципиальный вопрос, отметил Песков.

Ранее Песков прокомментировал требования Украины провести трехсторонние переговоры с РФ и США. По словам пресс-секретаря главы государства заявил, что неизвестно, о чем хочет говорить Киев. Он не думает, что участие США необходимо для обсуждения отношений России и Украины. Россия рассчитывает на ответы от США и НАТО по гарантиям безопасности, цитирует сайт MK.RU главу МИД РФ Сергея Лаврова. Контакты для обсуждения могут состоятся в ближайшие дни, передает Life слова Лаврова.

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