Аналитик предрек резкий обвал рубля из-за Украины

Эксперт допустил рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

При негативном развитии геополитической риторики вокруг Украины в течение месяца курс доллара рискует вырасти до 90 рублей. Об этом сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Особенность текущего кризиса вызвана исключительно геополитической составляющей и с таким кризисом РФ сталкивается впервые. Это связано с тем, что фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован. При негативном развитии событий видим курс рубля к доллару в диапазоне 85-90 рублей в течение следующих 30 дней», — сказал Гришунин в разговоре с РИА «Новости».

По словам аналитика, курс американской валюты может вернуться к прежним значениям, если геополитическая риторика вокруг Украины успокоится. Также для этого нужно, чтобы все заинтересованные стороны подтвердят намерения решить все вопросы дипломатическим путем.

Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников заявил, что доллар продолжит дорожать в 2022 году. Курсы евро и доллара резко выросли перед Новым годом. По данным Московской биржи, европейская валюта впервые с начала декабря 2021 года превысила отметку в 85 рублей. За сутки евро подорожало на 1,1 рубля, передает «Федеральное агентство новостей». Цена за доллар также выросла на 1,07 рубля — до 75,07 рубля.

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