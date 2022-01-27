Депутат Госдумы обвинил «Сбер» в игре на страхах россиян

Депутат Госдумы назвал «Сбер» «корпорацией монстров» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы, председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев обвинил «Сбер» в наживе на страхах россиян в кризисные времена. Поводом для критики в адрес банка стала очередная новость о расширении экосистемы «Сбера» за счет поглощения сети магазинов одежды «Стокманн».

«Как „Корпорация монстров“ из одноименного голливудского мультфильма, которая зарабатывала на электроэнергии, произведенной из детских страхов, так и новоявленная экосистема „Сбера“ — конвертирует в деньги главный взрослый страх: остаться без средств к существованию», —заявил Журавлев в разговоре с «Ридусом».

Парламентарий пошутил, что если в интернет-поисковик ввести запрос «Сбер купил», то якобы можно получить результат «Сбер купил Саратовскую область». Также Журавлев добавил, что действия банковской структуры можно расценить как «посягательство на территориальную целостность страны».

Депутат напомнил, что кризисный 2021 год российская банковская отрасль закончила с рекордной прибылью в 2,5 триллиона рублей, причем около половины из этой суммы «положил в собственный карман именно „Сбер“». «Одним из последствий пандемии стал резкий, на 1,8 миллиона человек, рост числа россиян, живущих за чертой бедности. По данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума — почти у 20 миллионов человек. На этом фоне и происходит бурный рост кредитования населения — соответственно, растут и банковские комиссионные», — сказал Журавлев.

О том, что «Сбер» включит в свою экосистему магазин «Стокманн», один из которых находится в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге, и купит 100% долю ритейлера, стало известно накануне. Предполагается, что компания включит ассортимент товаров магазина в маркетплейс «Сбермегамаркет». Оборот федеральной сети с филиалом в «Гринвиче» составил за год 10 млрд рублей. Магазины ретейлера открыты также в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

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