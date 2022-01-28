Reuters: РФ поставляет к границе Украины кровь для помощи раненым 29 января 2022 в 06:53 Размер текста - 17 + Поставки подобного рода указывают на готовность Москвы «вторгнуться» на территорию Украины, пишут в агентстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия продолжает наращивание военной силы вблизи Украины посредством транспортировки к границе запасов крови и других медицинских материалов для помощи, которая может понадобиться раненым. Об этом сообщает агентство Reuters. «Наращивание военной мощи России вблизи Украины расширилось за счет поставок крови и других медицинских материалов, которые позволили бы ей оказывать помощь раненым», — пишет агентство со ссылкой на трех американских чиновников. В материале отмечается, что именно поставки запасов крови указывают на готовность Москвы осуществить «вторжение» на Украину. Ранее в США заявили, что Россия нападет на Украину в течение трех ближайших недель. В ЛНР сообщили, что Киев готовится к войне в Донбассе. В Кремле опровергают все измышления Запада относительно планов по вторжению на Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия продолжает наращивание военной силы вблизи Украины посредством транспортировки к границе запасов крови и других медицинских материалов для помощи, которая может понадобиться раненым. Об этом сообщает агентство Reuters. «Наращивание военной мощи России вблизи Украины расширилось за счет поставок крови и других медицинских материалов, которые позволили бы ей оказывать помощь раненым», — пишет агентство со ссылкой на трех американских чиновников. В материале отмечается, что именно поставки запасов крови указывают на готовность Москвы осуществить «вторжение» на Украину. Ранее в США заявили, что Россия нападет на Украину в течение трех ближайших недель. В ЛНР сообщили, что Киев готовится к войне в Донбассе. В Кремле опровергают все измышления Запада относительно планов по вторжению на Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям