Reuters: РФ поставляет к границе Украины кровь для помощи раненым

Россия продолжает наращивание военной силы вблизи Украины посредством транспортировки к границе запасов крови и других медицинских материалов для помощи, которая может понадобиться раненым. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Наращивание военной мощи России вблизи Украины расширилось за счет поставок крови и других медицинских материалов, которые позволили бы ей оказывать помощь раненым», — пишет агентство со ссылкой на трех американских чиновников. В материале отмечается, что именно поставки запасов крови указывают на готовность Москвы осуществить «вторжение» на Украину.
Россия продолжает наращивание военной силы вблизи Украины посредством транспортировки к границе запасов крови и других медицинских материалов для помощи, которая может понадобиться раненым. Об этом сообщает агентство Reuters. «Наращивание военной мощи России вблизи Украины расширилось за счет поставок крови и других медицинских материалов, которые позволили бы ей оказывать помощь раненым», — пишет агентство со ссылкой на трех американских чиновников. В материале отмечается, что именно поставки запасов крови указывают на готовность Москвы осуществить «вторжение» на Украину. Ранее в США заявили, что Россия нападет на Украину в течение трех ближайших недель. В ЛНР сообщили, что Киев готовится к войне в Донбассе. В Кремле опровергают все измышления Запада относительно планов по вторжению на Украину.