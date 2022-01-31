Кулеба: Украина готова говорить с РФ, но не пойдет на уступки

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Евромайдан. Киев, флаг украины
Киев отказывается идти на уступки Москве Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой. Однако об уступках России речи не идет.

«Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой», — заявил Кулеба. Информацию передает «РИА Новости».

Ранее глава МИД Украины выдвинул России условия для предотвращения войны. Сообщалось, что для этого странам необходимо продолжить дипломатическое взаимодействие.

Россия отвергает обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет ни с кем войны.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой. Однако об уступках России речи не идет. «Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой», — заявил Кулеба. Информацию передает «РИА Новости». Ранее глава МИД Украины выдвинул России условия для предотвращения войны. Сообщалось, что для этого странам необходимо продолжить дипломатическое взаимодействие. Россия отвергает обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет ни с кем войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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