Кулеба: Украина готова говорить с РФ, но не пойдет на уступки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой. Однако об уступках России речи не идет. «Украина готова к конструктивным переговорам с РФ, но на уступки идти не будет, теперь шаг за Москвой», — заявил Кулеба. Информацию передает «РИА Новости». Ранее глава МИД Украины выдвинул России условия для предотвращения войны. Сообщалось, что для этого странам необходимо продолжить дипломатическое взаимодействие. Россия отвергает обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет ни с кем войны.