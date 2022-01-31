Quartz: раскрыты последствия от жестких санкций США против России

01 февраля 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Обозреватель Quartz: санкции США коснуться крупных банков Фото: depositphotos.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если США введут санкции против России, то в этом случае резко вырастет стоимость ключевых товаров на планете. Так считает обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл. «Ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков. Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей», — заметил колумнист. Макдонелл считает, что даже если санкции не будут иметь отношения к перечисленным отраслям, они все равно повлияют на экспорт из страны. Обозреватель газеты сообщил, что уже сейчас цены на некоторые товары России намного выше, чем до пандемии. По его мнению, если США решат устроить санкционную войну России, инфляция еще больше ускорится. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, если Вашингтон введет санкции против Москвы, то это приведет к разрыву отношений между двумя странами. Один из источников в Белом доме доложил, что если США и будут вводить санкции против РФ, то они начнут с большего и продолжат большим, «чтобы причинить максимальную боль Кремлю». По его словам, новый пакет санкций Вашингтона может коснуться таких российских банков, как ВТБ, «Газпром» и «Сбер». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если США введут санкции против России, то в этом случае резко вырастет стоимость ключевых товаров на планете. Так считает обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл. «Ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков. Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей», — заметил колумнист. Макдонелл считает, что даже если санкции не будут иметь отношения к перечисленным отраслям, они все равно повлияют на экспорт из страны. Обозреватель газеты сообщил, что уже сейчас цены на некоторые товары России намного выше, чем до пандемии. По его мнению, если США решат устроить санкционную войну России, инфляция еще больше ускорится. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, если Вашингтон введет санкции против Москвы, то это приведет к разрыву отношений между двумя странами. Один из источников в Белом доме доложил, что если США и будут вводить санкции против РФ, то они начнут с большего и продолжат большим, «чтобы причинить максимальную боль Кремлю». По его словам, новый пакет санкций Вашингтона может коснуться таких российских банков, как ВТБ, «Газпром» и «Сбер».