Продавцов суррогатного алкоголя хотят депортировать из РФ

02 февраля 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Совфед предлагает внести поправки в законопроект «О гражданстве Российской Федерации» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Совете федерации предложили лишать гражданства РФ и депортировать из страны за продажу суррогатного алкоголя, который приводит к серьезным проблемам со здоровьем или к летальному исходу. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект „О гражданстве Российской Федерации“. Мы хотим добавить (в перечень преступлений, которые влекут за собой прекращение российского гражданства, — прим. URA.RU), незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — приводит ТАСС сообщение Рябухина. По его словам, 75% людей, занимающихся производством и реализацией суррогатного алкоголя, являются гражданами стран ближнего зарубежья. При положительном ответе от МВД РФ на инициативу поправки незамедлительно будут внесены в Госдуму, отметил Рябухин. Ранее аналитики сообщили, что россияне стали больше пить водку. Согласно данным Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), одной из причин стали кризисные ситуации, в том числе, пандемия COVID. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Совете федерации предложили лишать гражданства РФ и депортировать из страны за продажу суррогатного алкоголя, который приводит к серьезным проблемам со здоровьем или к летальному исходу. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект „О гражданстве Российской Федерации“. Мы хотим добавить (в перечень преступлений, которые влекут за собой прекращение российского гражданства, — прим. URA.RU), незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — приводит ТАСС сообщение Рябухина. По его словам, 75% людей, занимающихся производством и реализацией суррогатного алкоголя, являются гражданами стран ближнего зарубежья. При положительном ответе от МВД РФ на инициативу поправки незамедлительно будут внесены в Госдуму, отметил Рябухин. Ранее аналитики сообщили, что россияне стали больше пить водку. Согласно данным Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), одной из причин стали кризисные ситуации, в том числе, пандемия COVID.