Врач назвал неприятную особенность «Омикрона»

Основная мишень заражения «Омикроном» — подростки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Одной из особенностей нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» является то, что им заражаются новорожденные. Такой информацией поделился главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Болеют дети разных возрастов, самому маленькому пациенту Домодедовской больницы — 24 дня. У детей есть особенности развития бронхов, поэтому у них бронхиты протекают достаточно тяжело, с выраженной заложенностью носа, с отеком и спазмом бронхов. Эти малыши нуждаются в госпитализации, проведении интенсивного лечения», — отметил врач в беседе с «Подмосковьем сегодня».

Однако он также сообщил, что детям пока не нужна вентиляция легких. Больше всего «Омикроном» заражается детей в возрасте от 15 до 17 лет. Основная причина — активное общение со сверстниками, посещение секций и мероприятий.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал основные симптомы болезни. При заражении подвариантом ВА.2 штамма коронавируса «Омикрон» у инфицированных пропадет обоняние и вкус. Связано это с тем, что новая линия «Омикрона» сильнее поражает нейроны.