Захарова заявила, что Запад выдумал «российскую угрозу»

Запад выдумал «российскую угрозу» для решения собственных проблем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Великобритания и США выдумали «российскую угрозу», чтобы совершить провокацию и «громогласно объявить о своей победе». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном telegram-канале.

«Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту „музыку“ США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали „российскую угрозу“, сами собрались на „героическую“ борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей „победе“», — высказалась Захарова.

По мнению дипломата, сфабрикованная «российская угроза» поможет Западу решить ряд собственных проблем. В частности, перевести внимание от политических кризисов и «шанс слить миллиарды на вооружение неокрепших демократий». Также «победа» западных стран поможет им «возродить имидж „непобедимых“ после афганского провала».

Накануне Захарова заявила, что немецкое издание Bild перешло все возможные границы человеческой морали своей публикацией о «плане» РФ по захвату Украины. Издание передавало, что согласно этому плану, Украина войдет в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Россия планирует уничтожить армию Украины в полевых условиях, заявили в Bild.

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