Туристы в РФ нашли способ получить больше денег от государства

15 февраля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Путешественники нашли «лазейку» в программе кешбэка Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Россияне, путешествующие по программе «Туристический кешбэк», стали массово оплачивать путевки частями, надеясь получить возврат средств в большем объеме. Об этом рассказали на портале Profi.Travel. «В стартовавшем 18 января новом этапе туристического кешбэка нет условия единовременной оплаты тура в размере 100%. Национальная система платежных карт (НСПК) не видит, полностью был оплачен тур или частично и начисляет кешбэк за каждый транш, соответствующий правилам. Таким образом получается, что при оплате частями возврат туристу может составить больше 20 тысяч рублей — в том случае, если 20% стоимости отдыха окажутся больше этой суммы», — пишется на портале. Однако, по словам авторов, такая попытка обмануть систему — плохая идея. После того как туроператоры подадут отчеты, и станет понятно, что кешбэк за один тур начислили несколько раз, разницу с карты путешественника все равно снимут. «Кроме того, служба безопасности НСПК следит за количеством транзакций по одной карте. И если их больше пяти, НСПК может попросить предоставить подтверждающие документы, что данные транзакции совершены с личной целью путешествий, а не с коммерческой», — подчеркнули авторы. По их мнению, в скором времени туроператоры сами установят правило единовременной выплаты по турпродуктам, участвующим в акции кешбэка. «Туристический кешбэк» — государственная программа субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках программы можно оплатить путешествие и получить обратно на карту 20% от потраченной суммы. Новый этап стартовал 18 января и продлится до 30 апреля. Ранее в АТОР рассказали, что в первую очередь бронируются поездки в Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, горнолыжные курорты и поездки выходного дня, например, у москвичей в Московскую область. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, путешествующие по программе «Туристический кешбэк», стали массово оплачивать путевки частями, надеясь получить возврат средств в большем объеме. Об этом рассказали на портале Profi.Travel. «В стартовавшем 18 января новом этапе туристического кешбэка нет условия единовременной оплаты тура в размере 100%. Национальная система платежных карт (НСПК) не видит, полностью был оплачен тур или частично и начисляет кешбэк за каждый транш, соответствующий правилам. Таким образом получается, что при оплате частями возврат туристу может составить больше 20 тысяч рублей — в том случае, если 20% стоимости отдыха окажутся больше этой суммы», — пишется на портале. Однако, по словам авторов, такая попытка обмануть систему — плохая идея. После того как туроператоры подадут отчеты, и станет понятно, что кешбэк за один тур начислили несколько раз, разницу с карты путешественника все равно снимут. «Кроме того, служба безопасности НСПК следит за количеством транзакций по одной карте. И если их больше пяти, НСПК может попросить предоставить подтверждающие документы, что данные транзакции совершены с личной целью путешествий, а не с коммерческой», — подчеркнули авторы. По их мнению, в скором времени туроператоры сами установят правило единовременной выплаты по турпродуктам, участвующим в акции кешбэка. «Туристический кешбэк» — государственная программа субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках программы можно оплатить путешествие и получить обратно на карту 20% от потраченной суммы. Новый этап стартовал 18 января и продлится до 30 апреля. Ранее в АТОР рассказали, что в первую очередь бронируются поездки в Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, горнолыжные курорты и поездки выходного дня, например, у москвичей в Московскую область.