ФАС накажет недобросовестных поставщиков ЖКХ за повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку появившихся в соцсетях сообщений о необоснованном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги для россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения», — сообщили в пресс-службе ФАС.
По информации ведомства, в случае, если у жителя возникают сомнения в законности ценника, указанного в итоговой квитанции за услуги ЖКУ, он может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Так как с 1 июля 2021 года тарифы на ЖКУ для россиян выросли не более, чем на 3,1, а на обращение с ТКО — на 1,9%.
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку появившихся в соцсетях сообщений о необоснованном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги для россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения», — сообщили в пресс-службе ФАС. По информации ведомства, в случае, если у жителя возникают сомнения в законности ценника, указанного в итоговой квитанции за услуги ЖКУ, он может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Так как с 1 июля 2021 года тарифы на ЖКУ для россиян выросли не более, чем на 3,1, а на обращение с ТКО — на 1,9%.