ФАС накажет недобросовестных поставщиков ЖКХ за повышение тарифов

17 февраля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

С июля 2021 года рост тарифов не превысил 3,1% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба проведет проверку появившихся в соцсетях сообщений о необоснованном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги для россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения», — сообщили в пресс-службе ФАС. По информации ведомства, в случае, если у жителя возникают сомнения в законности ценника, указанного в итоговой квитанции за услуги ЖКУ, он может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Так как с 1 июля 2021 года тарифы на ЖКУ для россиян выросли не более, чем на 3,1, а на обращение с ТКО — на 1,9%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку появившихся в соцсетях сообщений о необоснованном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги для россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения», — сообщили в пресс-службе ФАС. По информации ведомства, в случае, если у жителя возникают сомнения в законности ценника, указанного в итоговой квитанции за услуги ЖКУ, он может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Так как с 1 июля 2021 года тарифы на ЖКУ для россиян выросли не более, чем на 3,1, а на обращение с ТКО — на 1,9%.