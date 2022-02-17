ФАС накажет недобросовестных поставщиков ЖКХ за повышение тарифов

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Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
С июля 2021 года рост тарифов не превысил 3,1% Фото:

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку появившихся в соцсетях сообщений о необоснованном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги для россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения», — сообщили в пресс-службе ФАС.

По информации ведомства, в случае, если у жителя возникают сомнения в законности ценника, указанного в итоговой квитанции за услуги ЖКУ, он может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Так как с 1 июля 2021 года тарифы на ЖКУ для россиян выросли не более, чем на 3,1, а на обращение с ТКО — на 1,9%.

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Федеральная антимонопольная служба проведет проверку появившихся в соцсетях сообщений о необоснованном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги для россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения», — сообщили в пресс-службе ФАС. По информации ведомства, в случае, если у жителя возникают сомнения в законности ценника, указанного в итоговой квитанции за услуги ЖКУ, он может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Так как с 1 июля 2021 года тарифы на ЖКУ для россиян выросли не более, чем на 3,1, а на обращение с ТКО — на 1,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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