Девятилетняя студентка МГУ создала угрозу для системы ЕГЭ

Детский обмудсмен Москвы Ольга Ярославская сделала заявление по ситуации с 9-летней студенткой МГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуация с девятилетней студенткой МГУ им. М.В. Ломоносова Алисой Тепляковой, которая в восьмилетнем возрасте успешно сдала Единый государственный экзамен и поступила в МГУ, создает угрозу для итоговой аттестации. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Я сразу эту ситуацию, как бывший директор школы, увидела как угрозу для ЕГЭ. Потому что сейчас все скажут: а зачем нам 11 лет учить детей? Школа оценивает предметное обучение, то есть Алиса оценена на предмет», — сказала Ярославская в разговоре с MK.RU .

Детский омбудсмен также отметила, что экзамен должен трансформироваться так, чтобы в нем было усилено то, что поможет ребенку раскрыть личностные и межпредметные качества. «И если сейчас портфолио покроет этот дефицит, то у нас значительно упростится аттестация таких малолетних дарований», — подытожила она.

Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, биологии, профильной математике и информатике. Аттестат за 11-й класс она получила, будучи в восьмилетнем возрасте. Ей удалось поступить в МГУ только на платное обучение. За месяц в университете она добилась хорошей успеваемости. В середине декабря отец девочки попытался наброситься на заведующего кафедрой из-за реакции ребенка на оценивание ее знаний на экзамене.

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