20 февраля 2022

Россиян в марте ждет шестидневная рабочая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, ноутбук, работа, предприниматель, бизнесмен, сделка, бизнес, дело, работа за компьютером, бизнес леди
С 28 февраля по 5 марта выходных не будет Фото:

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе, которая ожидает их в марте. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«С 28 февраля по 5 марта нас ждет шестидневная рабочая неделя. Суббота 5 марта будет рабочим днем. Но, поскольку это предпраздничный день, работаем на один час меньше», — рассказала Нечаева РИА «Новости».

С 6 по 8 марта у россиян будут три дня отдыха в связи с Международным женским днем, отмечает «Царьград». Зато уже нынешняя рабочая неделя будет короткой: 23 февраля — нерабочий праздничный день, а 22 февраля продолжительность рабочего дня сокращается на час.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе, которая ожидает их в марте. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «С 28 февраля по 5 марта нас ждет шестидневная рабочая неделя. Суббота 5 марта будет рабочим днем. Но, поскольку это предпраздничный день, работаем на один час меньше», — рассказала Нечаева РИА «Новости». С 6 по 8 марта у россиян будут три дня отдыха в связи с Международным женским днем, отмечает «Царьград». Зато уже нынешняя рабочая неделя будет короткой: 23 февраля — нерабочий праздничный день, а 22 февраля продолжительность рабочего дня сокращается на час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...