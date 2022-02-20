Россиян в марте ждет шестидневная рабочая неделя

С 28 февраля по 5 марта выходных не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе, которая ожидает их в марте. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«С 28 февраля по 5 марта нас ждет шестидневная рабочая неделя. Суббота 5 марта будет рабочим днем. Но, поскольку это предпраздничный день, работаем на один час меньше», — рассказала Нечаева РИА «Новости».

С 6 по 8 марта у россиян будут три дня отдыха в связи с Международным женским днем, отмечает «Царьград». Зато уже нынешняя рабочая неделя будет короткой: 23 февраля — нерабочий праздничный день, а 22 февраля продолжительность рабочего дня сокращается на час.