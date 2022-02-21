Депутаты-единоросы грозят наказать США за фейки о терактах в РФ

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Предупреждения посольства США в РФ о возможных терактов попадают под уголовную ответственность, считают депутаты Фото:

Предупреждения посольства США в России, касающиеся возможных терактов на территории страны, выглядят безнравственными и попадают под уголовную ответственность. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии «Единая Россия» Василий Пискарев.

«Заявление Посольства США в Москве о возможных нападениях без соответствующего информирования российских компетентных органов выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным. По российским законам несообщение о готовящемся преступлении террористической направленности подлежит уголовной ответственности», — приводятся слова Пискарева на сайте «Единой России».

С его мнением согласен первый замруководителя думской фракции «Единой России» Вячеслав Макаров, который выразил надежду на скорое устранение недопонимания. «Если им действительно что-то известно, почему они сразу же не проинформировали наши компетентные органы, как этого требует не только профессиональная этика, но и международные соглашения», — ответил он.

Ранее посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. По этой информации, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей, пишет MK.RU. При этом источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся террористических атаках, в заявлении не приводятся, отмечает Nation News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не знают об угрозе террористических атак в РФ, но разбираются в полученной информации. «Это весьма необычная практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств», — отметил он.

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Предупреждения посольства США в России, касающиеся возможных терактов на территории страны, выглядят безнравственными и попадают под уголовную ответственность. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии «Единая Россия» Василий Пискарев. «Заявление Посольства США в Москве о возможных нападениях без соответствующего информирования российских компетентных органов выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным. По российским законам несообщение о готовящемся преступлении террористической направленности подлежит уголовной ответственности», — приводятся слова Пискарева на сайте «Единой России». С его мнением согласен первый замруководителя думской фракции «Единой России» Вячеслав Макаров, который выразил надежду на скорое устранение недопонимания. «Если им действительно что-то известно, почему они сразу же не проинформировали наши компетентные органы, как этого требует не только профессиональная этика, но и международные соглашения», — ответил он. Ранее посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. По этой информации, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей, пишет MK.RU. При этом источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся террористических атаках, в заявлении не приводятся, отмечает Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не знают об угрозе террористических атак в РФ, но разбираются в полученной информации. «Это весьма необычная практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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