04 марта 2022

ФСБ обнаружила тайники с оружием в Крыму

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Силовики обнаружили схроны с боеприпасами вблизи Симферопольского и Ленинского районов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ФСБ России обнаружила крупные тайники с оружием и боеприпасами вблизи Симферопольского и Ленинского районов в Крыму. Возбуждено уголовное дело.

«Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг, отметили в ведомстве.

После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР и участившихся обстрелах со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на территории Украины. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация, подчеркнули в Кремле.

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ФСБ России обнаружила крупные тайники с оружием и боеприпасами вблизи Симферопольского и Ленинского районов в Крыму. Возбуждено уголовное дело. «Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг, отметили в ведомстве. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР и участившихся обстрелах со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на территории Украины. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация, подчеркнули в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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