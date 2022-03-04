ФСБ обнаружила тайники с оружием в Крыму

ФСБ России обнаружила крупные тайники с оружием и боеприпасами вблизи Симферопольского и Ленинского районов в Крыму. Возбуждено уголовное дело.
«Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг, отметили в ведомстве.
После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР и участившихся обстрелах со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на территории Украины. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация, подчеркнули в Кремле.
ФСБ России обнаружила крупные тайники с оружием и боеприпасами вблизи Симферопольского и Ленинского районов в Крыму. Возбуждено уголовное дело. «Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлических канистры с зарядом из тротиловых шашек», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 кг, отметили в ведомстве. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР и участившихся обстрелах со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на территории Украины. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация, подчеркнули в Кремле.