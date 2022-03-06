ВСУ обстреляли из минометов больницу в ЛНР

Украинские военные обстреляли больницу, расположенную в населенном пункте Донецкий в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате минометного обстрела н. п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ «Кировская центральная городская многопрофильная больница», — написано в Telegram-канале представительства. Помимо этого стало известно, что о минометном обстреле населенного пункта Березовское, в результате которого повреждено домостроение и хозпостройка.
После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.
Украинские военные обстреляли больницу, расположенную в населенном пункте Донецкий в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В результате минометного обстрела н. п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ «Кировская центральная городская многопрофильная больница», — написано в Telegram-канале представительства. Помимо этого стало известно, что о минометном обстреле населенного пункта Березовское, в результате которого повреждено домостроение и хозпостройка. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.