06 марта 2022

ВСУ обстреляли из минометов больницу в ЛНР

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Информации о раненных и погибших не поступало Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные обстреляли больницу, расположенную в населенном пункте Донецкий в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате минометного обстрела н. п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ «Кировская центральная городская многопрофильная больница», — написано в Telegram-канале представительства. Помимо этого стало известно, что о минометном обстреле населенного пункта Березовское, в результате которого повреждено домостроение и хозпостройка.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.

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Украинские военные обстреляли больницу, расположенную в населенном пункте Донецкий в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В результате минометного обстрела н. п. Донецкий повреждено два домостроения и остекление амбулатории ГУ «Кировская центральная городская многопрофильная больница», — написано в Telegram-канале представительства. Помимо этого стало известно, что о минометном обстреле населенного пункта Березовское, в результате которого повреждено домостроение и хозпостройка. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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