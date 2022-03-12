CNN: законодатели США потребовали исключить Россию из Интерпола

Американские законодатели требуют исключить Россию из Интерпола. Независимая двухпартийная комиссия, которая состоит из представителей палат Конгресса, отправила письмо к администрации президента США.
«Согласно полученному письму, независимое правительственное агентство США призывает администрацию Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола — шаг вперед, чем отстранение, которого уже добивалась администрация», — сообщает американский телеканал CNN.
Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США отправили обращение в Госдепартамент и Минюст США.
Глава МВД Великобритании Прити Пател также просила приостановить доступ России к системе Интерпола, передает RT. Она заявила, что действия России угрожают безопасности людей. Ранее Интерпол сообщил, что принял решение о членстве России в организации. При этом изменится процедура приема запросов, но каналы связи останутся открытыми.
Американские законодатели требуют исключить Россию из Интерпола. Независимая двухпартийная комиссия, которая состоит из представителей палат Конгресса, отправила письмо к администрации президента США. «Согласно полученному письму, независимое правительственное агентство США призывает администрацию Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола — шаг вперед, чем отстранение, которого уже добивалась администрация», — сообщает американский телеканал CNN. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США отправили обращение в Госдепартамент и Минюст США. Глава МВД Великобритании Прити Пател также просила приостановить доступ России к системе Интерпола, передает RT. Она заявила, что действия России угрожают безопасности людей. Ранее Интерпол сообщил, что принял решение о членстве России в организации. При этом изменится процедура приема запросов, но каналы связи останутся открытыми.