CNN: законодатели США потребовали исключить Россию из Интерпола

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США добиваются полного исключения РФ из Интерпола Фото:

Американские законодатели требуют исключить Россию из Интерпола. Независимая двухпартийная комиссия, которая состоит из представителей палат Конгресса, отправила письмо к администрации президента США.

«Согласно полученному письму, независимое правительственное агентство США призывает администрацию Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола — шаг вперед, чем отстранение, которого уже добивалась администрация», — сообщает американский телеканал CNN.

Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США отправили обращение в Госдепартамент и Минюст США.

Глава МВД Великобритании Прити Пател также просила приостановить доступ России к системе Интерпола, передает RT. Она заявила, что действия России угрожают безопасности людей. Ранее Интерпол сообщил, что принял решение о членстве России в организации. При этом изменится процедура приема запросов, но каналы связи останутся открытыми.

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Американские законодатели требуют исключить Россию из Интерпола. Независимая двухпартийная комиссия, которая состоит из представителей палат Конгресса, отправила письмо к администрации президента США. «Согласно полученному письму, независимое правительственное агентство США призывает администрацию Байдена добиться окончательного исключения России из Интерпола — шаг вперед, чем отстранение, которого уже добивалась администрация», — сообщает американский телеканал CNN. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США отправили обращение в Госдепартамент и Минюст США. Глава МВД Великобритании Прити Пател также просила приостановить доступ России к системе Интерпола, передает RT. Она заявила, что действия России угрожают безопасности людей. Ранее Интерпол сообщил, что принял решение о членстве России в организации. При этом изменится процедура приема запросов, но каналы связи останутся открытыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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