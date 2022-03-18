Вице-премьер Новак обсудил с нефтяниками меры поддержки отрасли

19 марта 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Вице-премьер России Александр Новак обсудил с представителями нефтяных компаний меры поддержки нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. «Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провел совещание с руководством нефтяных компаний о текущей ситуации на нефтяном и топливном рынках страны и мира», — говорится в сообщении пресс-службы. На встрече вице-премьер РФ рассказал о ряде мер поддержки экономики, которые уже были приняты российскими властями. Он подчеркнул, что в новых экономических условиях необходимо усилить сотрудничество бизнеса и правительством для сохранения стабильности на внутреннем рынке РФ. «Важно придерживаться ранее принятых решений по топливному рынку, чтобы цены находились в пределах уровня инфляции», — отметил Новак. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала состоялись четыре раунда переговоров российских и украинских дипломатов. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. Лидеры западных страны в своих заявлениях объясняли, что ограничительные меры должны нанести удар по всей российской экономике, социальной гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину РФ. В ответ на это Россия ввела ответные меры, отмечает Life. Представитель Госдепа США отметила, что санкции против РФ будут отменены после того, как остановится военная спецоперация на Украине. По словам Владимира Путина, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. В 2022 году реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться на 7-7,2%, пишет «Национальная служба новостей».