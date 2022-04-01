01 апреля 2022

Врач Болибок указал на опасный синдром из-за переедания сладкого

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, десерт, пирожное, сладости, еда, капкейк
Чрезмерное употребление сладкого может привести к диабету и дистрофии печени Фото:

Чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту. Одним из симптомов этого является булимия, когда человек начинает есть без остановки», — объяснил Владимир Болибок.

По словам врача, избежать перееденная сладкого позволяют нормы пищевого потребления. «Научно определены нормы потребления. При определенном росте, весе, индексе массы тела, трудовых энергозатратах, тут выделяются 6 групп работающих, установлены необходимые калорийность рациона и соотношение белков, жиров, углеводов. Обычно — 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться, то есть хочешь сладкое, не ешь булки, макароны и картошку», — заявил Болибок.

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Чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту. Одним из симптомов этого является булимия, когда человек начинает есть без остановки», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача, избежать перееденная сладкого позволяют нормы пищевого потребления. «Научно определены нормы потребления. При определенном росте, весе, индексе массы тела, трудовых энергозатратах, тут выделяются 6 групп работающих, установлены необходимые калорийность рациона и соотношение белков, жиров, углеводов. Обычно — 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться, то есть хочешь сладкое, не ешь булки, макароны и картошку», — заявил Болибок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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