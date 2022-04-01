Врач Болибок указал на опасный синдром из-за переедания сладкого

02 апреля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Чрезмерное употребление сладкого может привести к диабету и дистрофии печени Фото: Александр Елизаров © URA.RU Чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту. Одним из симптомов этого является булимия, когда человек начинает есть без остановки», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача, избежать перееденная сладкого позволяют нормы пищевого потребления. «Научно определены нормы потребления. При определенном росте, весе, индексе массы тела, трудовых энергозатратах, тут выделяются 6 групп работающих, установлены необходимые калорийность рациона и соотношение белков, жиров, углеводов. Обычно — 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться, то есть хочешь сладкое, не ешь булки, макароны и картошку», — заявил Болибок. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «У человека из-за переедания сладкого может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе. Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту. Одним из симптомов этого является булимия, когда человек начинает есть без остановки», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача, избежать перееденная сладкого позволяют нормы пищевого потребления. «Научно определены нормы потребления. При определенном росте, весе, индексе массы тела, трудовых энергозатратах, тут выделяются 6 групп работающих, установлены необходимые калорийность рациона и соотношение белков, жиров, углеводов. Обычно — 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться, то есть хочешь сладкое, не ешь булки, макароны и картошку», — заявил Болибок.