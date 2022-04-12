Экс-депутат Рады признал проигрыш Украины

12 апреля 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Украину призвали поднять белый флаг Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине необходимо поднять белый флаг, так как она уже проиграла, заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. По его словам, призывать на Украине уже некого. «Силы украинских военнослужащих уже вымотаны, Украина в любом случае проиграет, поэтому непонятно, за что отдадут свои жизни украинцы. Считаю, что ВСУ давно пора сложить оружие и поднять белый флаг. Уже не вооруженным взглядом видно, что Украина проиграла эту битву», — написал Журавко в своем telegram-канале. Он добавил, что Киеву уже некого призывать в ВСУ, так как всех, кого можно было мобилизовать, призвали «как пушечное мясо». Политик также отметил, что призыв в любом случае бесполезен, так как в стране введено военное положение, и мужчин заставляют воевать насильно. Ранее украинский беженец рассказал URA.RU, что жителей Украины заставляют вступать в ВСУ под угрозой смерти. Как писал обозреватель американского издания Politico Райан Хит, Россия на фоне проводимой ею спецоперации на Украине побеждает как на политической арене, так и в экономике. Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Украины сократится на 45%, а ВВП упадет на 75%, передает «Утро.ру». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Как сообщало Минобороны РФ, по итогам первого этапа спецоперации под полным контроль были взяты Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украине необходимо поднять белый флаг, так как она уже проиграла, заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. По его словам, призывать на Украине уже некого. «Силы украинских военнослужащих уже вымотаны, Украина в любом случае проиграет, поэтому непонятно, за что отдадут свои жизни украинцы. Считаю, что ВСУ давно пора сложить оружие и поднять белый флаг. Уже не вооруженным взглядом видно, что Украина проиграла эту битву», — написал Журавко в своем telegram-канале. Он добавил, что Киеву уже некого призывать в ВСУ, так как всех, кого можно было мобилизовать, призвали «как пушечное мясо». Политик также отметил, что призыв в любом случае бесполезен, так как в стране введено военное положение, и мужчин заставляют воевать насильно. Ранее украинский беженец рассказал URA.RU, что жителей Украины заставляют вступать в ВСУ под угрозой смерти. Как писал обозреватель американского издания Politico Райан Хит, Россия на фоне проводимой ею спецоперации на Украине побеждает как на политической арене, так и в экономике. Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Украины сократится на 45%, а ВВП упадет на 75%, передает «Утро.ру». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Как сообщало Минобороны РФ, по итогам первого этапа спецоперации под полным контроль были взяты Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщает «Национальная служба новостей».