Союзники США обвинили Вашингтон в расколе мировой экономики

19 апреля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Многие союзники недовольные политикой США, сообщил Уолли Адейемо Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Союзники США обвиняют страну в жесткой политике и расколе мировой экономики. Об этом с трибуны весенней сессии Международного валютного фонда заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Его слова приведены на сайте МВФ. «Многие союзники недовольны жесткой политикой, продвигаемой Вашингтоном. Определенные круги сейчас критикуют наши действия, опасаясь, что санкции против России могут расколоть мировую экономику, мотивируя наших противников к строительству отдельной системы», — заявил Адейемо. Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. США ввели санкции против банковского и энергетического секторов РФ. Президент США Джо Байден также заявил о намерении усилить санкции. Они могут быть введены против военно-промышленного комплекса. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Союзники США обвиняют страну в жесткой политике и расколе мировой экономики. Об этом с трибуны весенней сессии Международного валютного фонда заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Его слова приведены на сайте МВФ. «Многие союзники недовольны жесткой политикой, продвигаемой Вашингтоном. Определенные круги сейчас критикуют наши действия, опасаясь, что санкции против России могут расколоть мировую экономику, мотивируя наших противников к строительству отдельной системы», — заявил Адейемо. Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. США ввели санкции против банковского и энергетического секторов РФ. Президент США Джо Байден также заявил о намерении усилить санкции. Они могут быть введены против военно-промышленного комплекса. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию».