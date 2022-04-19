Набиуллина отказалась печатать новые деньги в России

19 апреля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Глава ЦБ заявила, что скептически относится к целевой эмиссии денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недоверчиво отнеслась к идее провести целевую эмиссию денег в стране. По ее словам, такие действия могут повлиять на рост инфляции. «Я скептически к этому отношусь, потому что целевую эмиссию очень тяжело отадминистрировать, что это не уйдет в инфляцию. Я готова дополнительно разъяснить свою позицию на площадке Госдумы. Мы вчера на комитете договорились, что проведем такое обсуждение, потому что вопрос о возможности целевой эмиссии встает», — отметила Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в ГД. Председатель правительства Михаил Мишустин ранее обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. По его словам, в правительстве считают, что те средства, которые появляются в силу отмены бюджетного правила и возможного применения целевой адресной эмиссии, пойдут на продвижение проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина недоверчиво отнеслась к идее провести целевую эмиссию денег в стране. По ее словам, такие действия могут повлиять на рост инфляции. «Я скептически к этому отношусь, потому что целевую эмиссию очень тяжело отадминистрировать, что это не уйдет в инфляцию. Я готова дополнительно разъяснить свою позицию на площадке Госдумы. Мы вчера на комитете договорились, что проведем такое обсуждение, потому что вопрос о возможности целевой эмиссии встает», — отметила Набиуллина в ходе встречи с фракцией КПРФ в ГД. Председатель правительства Михаил Мишустин ранее обсудил с представителями фракции «Справедливая Россия — За правду» тему укрепления российской экономики. По его словам, в правительстве считают, что те средства, которые появляются в силу отмены бюджетного правила и возможного применения целевой адресной эмиссии, пойдут на продвижение проектов по развитию инфраструктуры и импортозамещению.