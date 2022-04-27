Патрушев раскрыл единственную цель НАТО на Украине 27 апреля 2022 в 16:14 Размер текста - 17 + Патрушев заявил, что страны НАТО подталкивали Украину к вооруженному конфликту с Россией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО пытается подтолкнуть Киев к вооруженному конфликту с Москвой путем силового решения ситуации на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов с единственной целью — подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооруженному конфликту с Москвой. С 2014 года Украина, находясь под полным внешним контролем США, усиленно осваивалась вооруженными силами натовских стран, накачивалась современным оружием», — передает ТАСС слова Патрушева. Он также отметил, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, получив данные о готовящейся украинской агрессии в Донбассе. «Полученные данные вынудили нашу страну принять упреждающие меры по обеспечению безопасности», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . НАТО пытается подтолкнуть Киев к вооруженному конфликту с Москвой путем силового решения ситуации на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов с единственной целью — подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооруженному конфликту с Москвой. С 2014 года Украина, находясь под полным внешним контролем США, усиленно осваивалась вооруженными силами натовских стран, накачивалась современным оружием», — передает ТАСС слова Патрушева. Он также отметил, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, получив данные о готовящейся украинской агрессии в Донбассе. «Полученные данные вынудили нашу страну принять упреждающие меры по обеспечению безопасности», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, задача Вооруженных Сил РФ — поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ высокоточными средствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям