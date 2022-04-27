Силуанов: резервы России будут пополниться только в рублях

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Силуанов заявил, что ФНБ будет пополняться в рублях с 2023 Фото:

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях начиная с 2023 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«ФНБ будет пополняться в рублях с 2023 года. Аэрофлот, РЖД, ДОМ.РФ и Газпромбанк будут докапитализированы из ФНБ этом году. Правительство в этом году докапитализирует Газпромбанк на 50 млрд рублей из средств ФНБ, вопрос докапитализации остальных банков может быть актуален во втором полугодии», — сказал он

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены.

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Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях начиная с 2023 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «ФНБ будет пополняться в рублях с 2023 года. Аэрофлот, РЖД, ДОМ.РФ и Газпромбанк будут докапитализированы из ФНБ этом году. Правительство в этом году докапитализирует Газпромбанк на 50 млрд рублей из средств ФНБ, вопрос докапитализации остальных банков может быть актуален во втором полугодии», — сказал он Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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