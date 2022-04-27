Силуанов: резервы России будут пополниться только в рублях 27 апреля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 + Силуанов заявил, что ФНБ будет пополняться в рублях с 2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях начиная с 2023 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «ФНБ будет пополняться в рублях с 2023 года. Аэрофлот, РЖД, ДОМ.РФ и Газпромбанк будут докапитализированы из ФНБ этом году. Правительство в этом году докапитализирует Газпромбанк на 50 млрд рублей из средств ФНБ, вопрос докапитализации остальных банков может быть актуален во втором полугодии», — сказал он Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях начиная с 2023 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «ФНБ будет пополняться в рублях с 2023 года. Аэрофлот, РЖД, ДОМ.РФ и Газпромбанк будут докапитализированы из ФНБ этом году. Правительство в этом году докапитализирует Газпромбанк на 50 млрд рублей из средств ФНБ, вопрос докапитализации остальных банков может быть актуален во втором полугодии», — сказал он Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность выкупа долгов компании «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 19,5 млрд рублей для поддержки авиакомпаний. Эти деньги пойдут на возврат денег за билеты на рейсы, которые были отменены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям