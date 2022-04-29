Украинские боевики хранили оружие в детском лагере

Военнослужащие Национальной гвардии России изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы из детского лагеря вХерсонской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли 2 пистолета марки Bernardelli, 1 пистолетный магазин, 292 патрона, составную часть оружия, 2 пакета и 38 прозрачных упаковок с веществом растительного происхождения, похожего на марихуану, а также 2 металлические коробки с изображением каннабиса, в которых лежали 58 таблеток», — сообщается на сайте Росгвардии.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию Украины.
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Военнослужащие Национальной гвардии России изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы из детского лагеря в Херсонской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли 2 пистолета марки Bernardelli, 1 пистолетный магазин, 292 патрона, составную часть оружия, 2 пакета и 38 прозрачных упаковок с веществом растительного происхождения, похожего на марихуану, а также 2 металлические коробки с изображением каннабиса, в которых лежали 58 таблеток», — сообщается на сайте Росгвардии. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию Украины.