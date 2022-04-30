Офицера ВСУ обвинили в изнасиловании женщины и убийстве ее мужа

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Следственный комитет РФ обвинил Сергея Батынского в убийстве и сексуальном насилии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Батынского. Его обвиняют в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.

«Установлено, что в начале апреля 2022 года в г. Мариуполе военнослужащие 36 БМП задержали двух мирных граждан, проезжавших мимо блок-поста на велосипеде. Последние представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, было принято решение задержать их. Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался пресечь совершение противоправных действий, Батынский застрелил его», — сообщается на сайте СК РФ.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин также подчеркнул, что все задачи специальной операции будут выполнены, пишет RT.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Батынского. Его обвиняют в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан. «Установлено, что в начале апреля 2022 года в г. Мариуполе военнослужащие 36 БМП задержали двух мирных граждан, проезжавших мимо блок-поста на велосипеде. Последние представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, было принято решение задержать их. Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался пресечь совершение противоправных действий, Батынский застрелил его», — сообщается на сайте СК РФ. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин также подчеркнул, что все задачи специальной операции будут выполнены, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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