Офицера ВСУ обвинили в изнасиловании женщины и убийстве ее мужа

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Батынского. Его обвиняют в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.
«Установлено, что в начале апреля 2022 года в г. Мариуполе военнослужащие 36 БМП задержали двух мирных граждан, проезжавших мимо блок-поста на велосипеде. Последние представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, было принято решение задержать их. Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался пресечь совершение противоправных действий, Батынский застрелил его», — сообщается на сайте СК РФ.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин также подчеркнул, что все задачи специальной операции будут выполнены, пишет RT.
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