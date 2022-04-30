Офицера ВСУ обвинили в изнасиловании женщины и убийстве ее мужа

30 апреля 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Следственный комитет РФ обвинил Сергея Батынского в убийстве и сексуальном насилии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Батынского. Его обвиняют в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан. «Установлено, что в начале апреля 2022 года в г. Мариуполе военнослужащие 36 БМП задержали двух мирных граждан, проезжавших мимо блок-поста на велосипеде. Последние представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, было принято решение задержать их. Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался пресечь совершение противоправных действий, Батынский застрелил его», — сообщается на сайте СК РФ. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин также подчеркнул, что все задачи специальной операции будут выполнены, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Батынского. Его обвиняют в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан. «Установлено, что в начале апреля 2022 года в г. Мариуполе военнослужащие 36 БМП задержали двух мирных граждан, проезжавших мимо блок-поста на велосипеде. Последние представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, было принято решение задержать их. Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался пресечь совершение противоправных действий, Батынский застрелил его», — сообщается на сайте СК РФ. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин также подчеркнул, что все задачи специальной операции будут выполнены, пишет RT.