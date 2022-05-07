The Conversation: у РФ есть средство подорвать силы НАТО в Европе

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Несанкционированная акция «Цепь солидарности» в день Святого Валентина вдоль улицы Старый Арбат. Москва, нато, протестующие, протест, белая ленточка, доллары, nato, белая лента
В НАТО считают Калининград непотопляемым авианосцем РФ Фото:

Калининград является для России стратегически важным регионом, так как препятствует маневрам НАТО в странах Балтии и Польше. Такое мнение высказал автор The Conversation, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф.

«Однако для России главное значение Калининграда — военное, как „непотопляемого авианосца“. Как военная база этот регион значительно увеличивает стратегическую глубину России и является критически важным активом для Москвы в ее возможностях по пресечению доступа в зону Балтийского моря, что потенциально подрывает свободу маневра НАТО в странах Балтии и в некоторых частях Польши», — говорится в статье.

Страны НАТО проводят учения в районе Калининградской области уже несколько лет. Как сообщал командующий БФ адмирал Александр Носатов, к российскому эксклаву стянуты ударные подразделения членов Североатлантического альянса, пишет RT. Как отмечал американский военный эксперт Себастьян Роблин, регион слишком опасен для альянса, поэтому в случае эскалации НАТО попытается его оккупировать.

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Калининград является для России стратегически важным регионом, так как препятствует маневрам НАТО в странах Балтии и Польше. Такое мнение высказал автор The Conversation, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф. «Однако для России главное значение Калининграда — военное, как „непотопляемого авианосца“. Как военная база этот регион значительно увеличивает стратегическую глубину России и является критически важным активом для Москвы в ее возможностях по пресечению доступа в зону Балтийского моря, что потенциально подрывает свободу маневра НАТО в странах Балтии и в некоторых частях Польши», — говорится в статье. Страны НАТО проводят учения в районе Калининградской области уже несколько лет. Как сообщал командующий БФ адмирал Александр Носатов, к российскому эксклаву стянуты ударные подразделения членов Североатлантического альянса, пишет RT. Как отмечал американский военный эксперт Себастьян Роблин, регион слишком опасен для альянса, поэтому в случае эскалации НАТО попытается его оккупировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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