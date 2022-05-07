The Conversation: у РФ есть средство подорвать силы НАТО в Европе

Калининград является для России стратегически важным регионом, так как препятствует маневрам НАТО в странах Балтии и Польше. Такое мнение высказал автор The Conversation, профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф.
«Однако для России главное значение Калининграда — военное, как „непотопляемого авианосца“. Как военная база этот регион значительно увеличивает стратегическую глубину России и является критически важным активом для Москвы в ее возможностях по пресечению доступа в зону Балтийского моря, что потенциально подрывает свободу маневра НАТО в странах Балтии и в некоторых частях Польши», — говорится в статье.
Страны НАТО проводят учения в районе Калининградской области уже несколько лет. Как сообщал командующий БФ адмирал Александр Носатов, к российскому эксклаву стянуты ударные подразделения членов Североатлантического альянса, пишет RT. Как отмечал американский военный эксперт Себастьян Роблин, регион слишком опасен для альянса, поэтому в случае эскалации НАТО попытается его оккупировать.
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