Постпред РФ при ООН: Украина готовила биооружие в Мариуполе

13 мая 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Небензя заявил о концентрации в лабораториях Мариуполя возбудителей холеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине В мариупольской лаборатории на Украине обнаружили доказательства экстренного уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, это подтверждает работу лаборатории с биоружием. «В санитарно-эпидемиологической лаборатории Мариуполя обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы — то есть потенциальными агентами биоружия», — сказал Небензя в ходе заседания ООН. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Испытания проводили с 2019 по 2021 годы. В январе работу лаборатории остановили, а оборудование и препараты отвезли на запад Украины. В российском посольстве в США сообщили, что американское экспертное сообщество изучит информацию о биолабораториях на Украине. Российские военные в ходе спецоперации на Украине нашли факты создания биооружия. В лабораториях работали с патогенами смертельно опасных болезней. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В мариупольской лаборатории на Украине обнаружили доказательства экстренного уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, это подтверждает работу лаборатории с биоружием. «В санитарно-эпидемиологической лаборатории Мариуполя обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы — то есть потенциальными агентами биоружия», — сказал Небензя в ходе заседания ООН. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Испытания проводили с 2019 по 2021 годы. В январе работу лаборатории остановили, а оборудование и препараты отвезли на запад Украины. В российском посольстве в США сообщили, что американское экспертное сообщество изучит информацию о биолабораториях на Украине. Российские военные в ходе спецоперации на Украине нашли факты создания биооружия. В лабораториях работали с патогенами смертельно опасных болезней.