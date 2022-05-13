Постпред РФ при ООН: Украина готовила биооружие в Мариуполе

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Небензя заявил о концентрации в лабораториях Мариуполя возбудителей холеры Фото:
новость из сюжета
Биолаборатории на Украине

В мариупольской лаборатории на Украине обнаружили доказательства экстренного уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, это подтверждает работу лаборатории с биоружием.

«В санитарно-эпидемиологической лаборатории Мариуполя обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы — то есть потенциальными агентами биоружия», — сказал Небензя в ходе заседания ООН.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Испытания проводили с 2019 по 2021 годы. В январе работу лаборатории остановили, а оборудование и препараты отвезли на запад Украины. В российском посольстве в США сообщили, что американское экспертное сообщество изучит информацию о биолабораториях на Украине. Российские военные в ходе спецоперации на Украине нашли факты создания биооружия. В лабораториях работали с патогенами смертельно опасных болезней.

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В мариупольской лаборатории на Украине обнаружили доказательства экстренного уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, это подтверждает работу лаборатории с биоружием. «В санитарно-эпидемиологической лаборатории Мариуполя обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов. Там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы — то есть потенциальными агентами биоружия», — сказал Небензя в ходе заседания ООН. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Испытания проводили с 2019 по 2021 годы. В январе работу лаборатории остановили, а оборудование и препараты отвезли на запад Украины. В российском посольстве в США сообщили, что американское экспертное сообщество изучит информацию о биолабораториях на Украине. Российские военные в ходе спецоперации на Украине нашли факты создания биооружия. В лабораториях работали с патогенами смертельно опасных болезней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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