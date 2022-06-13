Лидер Мексики назвал аморальной политику НАТО в отношении Украины

14 июня 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Мануэль Лопес Обрадор уверен, что спецоперации на Украине можно было избежать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика НАТО в отношении Украины аморальна. Так считает президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор. «Политика союзников эквивалентна заявлению: «Я буду поставлять оружие, а вы поставляйте убитых». Это аморально. Как легко сказать: «Вот я пришлю вам столько-то денег на оружие», — сокрушился лидер Мексики, передает Reuters. Он вопросил: «Разве нельзя было избежать конфликта на Украине?» и сам же ответил: «Конечно, можно было». Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности организации заявлял о то, что политика Североатлантического альянса по расширению на восток повысила уровень опасности в Европе. По его мнению, «НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы». Решение о проведении спецоперации президент РФ Владимир Путин озвучил 24 февраля. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Политика НАТО в отношении Украины аморальна. Так считает президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор. «Политика союзников эквивалентна заявлению: «Я буду поставлять оружие, а вы поставляйте убитых». Это аморально. Как легко сказать: «Вот я пришлю вам столько-то денег на оружие», — сокрушился лидер Мексики, передает Reuters. Он вопросил: «Разве нельзя было избежать конфликта на Украине?» и сам же ответил: «Конечно, можно было». Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности организации заявлял о то, что политика Североатлантического альянса по расширению на восток повысила уровень опасности в Европе. По его мнению, «НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы». Решение о проведении спецоперации президент РФ Владимир Путин озвучил 24 февраля. По его словам, главными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.