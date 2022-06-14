ЕР открыла логистические центры для гуманитарных грузов в Донбасс

14 июня 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» будет оперативно доставлять гуманитарную помощь в освобожденные регионы Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму и Белгородской области «Единая Россия» запустила новые логистические центры, в которых будут распределять гуманитарные грузы для жителей Донбасса и освобожденных регионов Украины. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, открытие центра — это продолжение системной помощи ЕР жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии. «После начала спецоперации эту работу мы организовали через Ростов-на-Дону, но поскольку география освобожденных территорий расширяется, „Единая Россия“ открывает еще два логистических центра — в Белгородской области и в Крыму, в Армянске. В логистическом центре будут перераспределять грузы от региональных отделений партии. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости будут доставлять в мобильные центры помощи „Единой России“, которые будут открываться в освобожденных территориях. Партия уже направила свыше 9 тысяч тонн гумпомощи», — сообщил руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин. Вячеслав Гладков в свою очередь подчеркнул, что открытие новых логистических центров позволит ЕР отвечать на проблемы, с которыми обращаются руководители освобожденных территорий. «Они просят о помощи. И с сегодняшнего дня она будет оказываться быстрее и качественнее», — заключил Гладков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали карательные операции против мирного населения Донбасса. После начала спецоперации армия РФ установила контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также над Мариуполем. Фото: telegram-канал «Единая Россия. Официально» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Крыму и Белгородской области «Единая Россия» запустила новые логистические центры, в которых будут распределять гуманитарные грузы для жителей Донбасса и освобожденных регионов Украины. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, открытие центра — это продолжение системной помощи ЕР жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии. «После начала спецоперации эту работу мы организовали через Ростов-на-Дону, но поскольку география освобожденных территорий расширяется, „Единая Россия“ открывает еще два логистических центра — в Белгородской области и в Крыму, в Армянске. В логистическом центре будут перераспределять грузы от региональных отделений партии. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости будут доставлять в мобильные центры помощи „Единой России“, которые будут открываться в освобожденных территориях. Партия уже направила свыше 9 тысяч тонн гумпомощи», — сообщил руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин. Вячеслав Гладков в свою очередь подчеркнул, что открытие новых логистических центров позволит ЕР отвечать на проблемы, с которыми обращаются руководители освобожденных территорий. «Они просят о помощи. И с сегодняшнего дня она будет оказываться быстрее и качественнее», — заключил Гладков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно устраивали карательные операции против мирного населения Донбасса. После начала спецоперации армия РФ установила контроль над Херсонской и Запорожской областями, а также над Мариуполем.