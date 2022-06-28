В Госдуме хотят разрешить гражданам Украины быть чиновниками в РФ

28 июня 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили изменить правила приема на госслужбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Госдумы предложили разрешить занимать государственные посты в России украинцам, которые не могут выйти из гражданства Украины. Парламентарии разработали соответствующий законопроект. «Статью шесть Федерального закона предлагается дополнить частями 15, 16, 17 и 18 предусматривающими порядок признания граждан РФ, которые признаны на территории России гражданами, не имеющими гражданства иностранного государства в соответствии с указанным Федеральным законом, но при этом в соответствии с законодательством Украины являются гражданами Украины, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Авторами инициативы являются депутаты Госдумы Геннадий Семигин, Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Николай Новичков и Александр Бабаков. Аналогичные поправки в федеральный закон внесли в 2021 году в отношении граждан России, которые жили в Крыму на момент вхождения полуострова в состав РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутаты Госдумы предложили разрешить занимать государственные посты в России украинцам, которые не могут выйти из гражданства Украины. Парламентарии разработали соответствующий законопроект. «Статью шесть Федерального закона предлагается дополнить частями 15, 16, 17 и 18 предусматривающими порядок признания граждан РФ, которые признаны на территории России гражданами, не имеющими гражданства иностранного государства в соответствии с указанным Федеральным законом, но при этом в соответствии с законодательством Украины являются гражданами Украины, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Авторами инициативы являются депутаты Госдумы Геннадий Семигин, Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Николай Новичков и Александр Бабаков. Аналогичные поправки в федеральный закон внесли в 2021 году в отношении граждан России, которые жили в Крыму на момент вхождения полуострова в состав РФ.