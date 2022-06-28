В Госдуме хотят разрешить гражданам Украины быть чиновниками в РФ

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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, глава, глава города, триколор, флаг россии
В Госдуме предложили изменить правила приема на госслужбу Фото:

Депутаты Госдумы предложили разрешить занимать государственные посты в России украинцам, которые не могут выйти из гражданства Украины. Парламентарии разработали соответствующий законопроект.

«Статью шесть Федерального закона предлагается дополнить частями 15, 16, 17 и 18 предусматривающими порядок признания граждан РФ, которые признаны на территории России гражданами, не имеющими гражданства иностранного государства в соответствии с указанным Федеральным законом, но при этом в соответствии с законодательством Украины являются гражданами Украины, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы.

Авторами инициативы являются депутаты Госдумы Геннадий Семигин, Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Николай Новичков и Александр Бабаков. Аналогичные поправки в федеральный закон внесли в 2021 году в отношении граждан России, которые жили в Крыму на момент вхождения полуострова в состав РФ.

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Депутаты Госдумы предложили разрешить занимать государственные посты в России украинцам, которые не могут выйти из гражданства Украины. Парламентарии разработали соответствующий законопроект. «Статью шесть Федерального закона предлагается дополнить частями 15, 16, 17 и 18 предусматривающими порядок признания граждан РФ, которые признаны на территории России гражданами, не имеющими гражданства иностранного государства в соответствии с указанным Федеральным законом, но при этом в соответствии с законодательством Украины являются гражданами Украины, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликован на сайте базы законопроектов Госдумы. Авторами инициативы являются депутаты Госдумы Геннадий Семигин, Дмитрий Гусев, Михаил Делягин, Николай Новичков и Александр Бабаков. Аналогичные поправки в федеральный закон внесли в 2021 году в отношении граждан России, которые жили в Крыму на момент вхождения полуострова в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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